Какова ситуация со светом в Молдове?

О том, почему страна просит граждан ограничить потребление электроэнергии, говорится в сообщении РБК-Украина.

Во время российского обстрела Украины в ночь 24 марта пострадали энергообъекты. В частности речь идет о трансграничной линии электропередачи "Исакча-Вулканешты".

Обратите внимание! "Исакча-Вулканешты" является основным каналом импорта электричества из Румынии в Молдову.

Премьер-министр страны отметил, что через линию проходило до 50% электроэнергии для обеспечения всей страны.

Ситуацию называют очень сложной и призывают граждан максимально снизить использование электроэнергии.

В то же время NewsMaker пишет, что молдавский оператор вместе с Украиной и Румынией работают для устранения последствий атаки. Основная цель – принять меры, чтобы не допустить отключения электроэнергии в стране.

Обратите внимание! Продолжительность ремонта будет известна только после того, как электрики осмотрят место повреждений.

Издание отдельно сообщало, что вблизи поврежденной линии электропередач в Модове нашли обломки БПЛА. На место вызвали взрывотехников для исследования. Отмечается, что только после их работы технические команды получат доступ к объекту.

Как президент Молдовы прокомментировала ситуацию?

В соцсети Х Майя Санду написала, что удары России по гражданской и критической инфраструктуре являются военным преступлением.

Ночные удары нарушили ключевое энергетическое сообщение Молдовы с Европой. Альтернативные пути есть, но ситуация остается нестабильной,

– сообщила президент.

В то же время она добавила, что основную ответственность за ситуацию и ее последствия должна нести Россия.

Какие последствия атаки для энергосистемы Украины?

По сообщению Укрэнерго, очередная массированная атака на энергообъекты вызвала обесточивание в 6 областях Украины:

Одесская;

Херсонская;

Запорожская;

Харьковская;

Полтавская;

Сумская.

В компании сообщили, что в течение дня 24 марта в большинстве регионов будут применены графики ограничений мощностей для промышленности.

В то же время для всех категорий потребителей запланировали почасовые отключения света с 16:00 до 22:00.

