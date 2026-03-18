Как Египет будет экономить свет?
Мероприятия будут касаться заведений, рекламных щитов, общественного освещения и даже госучреждений. Детали сообщили в Bloomberg, ссылаясь на заявление премьер-министра Мустафы Мадбули.
Торговые центры, заведения питания и магазины должны будут закрываться в 21:00 в течение 5 дней в неделю, а в выходные – в 22:00. Журналисты отмечают – это достаточно рано для жителей страны с 110-миллионным населением, где шопинг до поздней ночи является привычным.
Новые правила также предусматривают отключение рекламных билбордов и сокращение уличного освещения до "безопасного минимума".
Кроме того, многие госучреждения будут работать до 18:00. Более того, власть рассматривает возможность введения обязательной работы из дома 1 – 2 дня в неделю для государственного и частного секторов.
Нам нужно начать рационировать объемы топлива и электроэнергии, которые мы используем,
– заявил премьер-министр.
По его словам, меры снова пересмотрят через месяц – тогда "если Бог даст и кризис закончится", ограничения отменят.
Интересно! До начала американо-израильской войны против Ирана расходы Египта на импорт газа составляли около 560 миллионов долларов в месяц. Теперь же они достигают 1,65 миллиарда долларов – из-за резкого роста мировых цен на нефть и газ.
Поэтому власть пытается "решать ситуацию постепенно", чтобы не дестабилизировать экономику. Ограничение потребления электроэнергии Медбули считает лучшим вариантом, чем очередное повышение цен.
Где еще в мире были блэкауты?
Напомним, вечером 4 марта масштабный блэкаут произошел в Ираке. Свет исчез по всей стране из-за внезапной остановки поставок газа на электростанцию в провинции Басра.
Также отключения света стали довольно привычным явлением на Кубе. Правительство уже обвинило в своих проблемах энергетическую блокаду США – из-за американских угроз тарифами любому государству, что будет продавать или поставлять нефть для острова.