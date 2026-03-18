Як Єгипет буде економити світло?

Заходи стосуватимуться закладів, рекламних щитів, громадського освітлення та навіть держустанов. Деталі повідомили в Bloomberg, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Мустафи Мадбулі.

Торгові центри, заклади харчування та магазини повинні будуть зачинятися о 21:00 протягом 5 днів на тиждень, а у вихідні – о 22:00. Журналісти наголошують – це досить рано для жителів країни з 110-мільйонним населенням, де шопінг до пізньої ночі є звичним.

Нові правила також передбачають вимкнення рекламних білбордів і скорочення вуличного освітлення до "безпечного мінімуму".

Окрім того, багато держустанов працюватимуть до 18:00. Ба більше, влада розглядає можливість запровадження обов'язкової роботи з дому 1 – 2 дні на тиждень для державного та приватного секторів.

Нам потрібно почати раціонувати обсяги палива та електроенергії, які ми використовуємо,

– заявив прем'єр-міністр.

За його словами, заходи знову переглянуть через місяць – тоді "якщо Бог дасть і криза закінчиться", обмеження скасують.

Цікаво! До початку американо-ізраїльської війни проти Ірану витрати Єгипту на імпорт газу становили близько 560 мільйонів доларів на місяць. Тепер же вони сягають 1,65 мільярда доларів – через різке зростання світових цін на нафту та газ.

Тож влада намагається "вирішувати ситуацію поступово", щоб не дестабілізувати економіку. Обмеження споживання електроенергії Медбулі вважає кращим варіантом, аніж чергове підвищення цін.

