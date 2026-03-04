Что известно о блэкауте в Ираке?

Об этом сообщили в местном Министерстве энергетики, передает Иракское информационное агентство. Сейчас там проводят расследование.

В официальном заявлении указано, что для выяснения причин блэкаута продолжается проверка. Кроме того, специалисты уже работают над восстановлением работы отключенных станций и линий электропередач.

Электросети полностью отключены во всех иракских провинциях,

– говорится в сообщении.

Восстановление электроснабжения якобы ожидается в течение ближайших нескольких часов после завершения "необходимых технических процедур", поэтому граждан призвали с пониманием отнестись к чрезвычайной ситуации, пишет Dijlah TV.

В то же время в Al Arabiya отметили, что после начала военных действий между Израилем, США и Ираном некоторые регионы Ирака уже неоднократно подвергались атакам.

По всему Ираку пропал свет: смотрите видео

Что происходит на Ближнем Востоке?