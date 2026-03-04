Что известно о блэкауте в Ираке?
Об этом сообщили в местном Министерстве энергетики, передает Иракское информационное агентство. Сейчас там проводят расследование.
В официальном заявлении указано, что для выяснения причин блэкаута продолжается проверка. Кроме того, специалисты уже работают над восстановлением работы отключенных станций и линий электропередач.
Электросети полностью отключены во всех иракских провинциях,
– говорится в сообщении.
Восстановление электроснабжения якобы ожидается в течение ближайших нескольких часов после завершения "необходимых технических процедур", поэтому граждан призвали с пониманием отнестись к чрезвычайной ситуации, пишет Dijlah TV.
В то же время в Al Arabiya отметили, что после начала военных действий между Израилем, США и Ираном некоторые регионы Ирака уже неоднократно подвергались атакам.
По всему Ираку пропал свет: смотрите видео
Что происходит на Ближнем Востоке?
- Напомним, 28 февраля Израиль атаковал Тегеран, а позже Дональд Трамп объявил о начале "боевой операции", в результате которой уже погиб верховный лидер Али Хаменеи.
- В ответ Иран обстреливает все страны региона, где есть американские объекты – Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и т.д.
- К слову, военные действия осложнили судоходство в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мирового объема перевозок нефти. Поэтому добыча сырья в регионе под угрозой, а цены на него выросли.