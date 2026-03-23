Сейчас власти выясняют, привело ли это к отключениям электроэнергии в стране. Об этом сообщает NewsMaker.

Что известно об отключении?

В Молдове отключили высоковольтную линию электропередач после атак на энергетическую инфраструктуру на юге Украины.

Речь идет об одной из ключевых энергетических артерий, которая обеспечивает импорт электроэнергии в регионе. Линия Исаакча – Вулканешты имеет стратегическое значение, поскольку через нее осуществляется поставка электроэнергии, в частности с румынского направления.

По предварительным данным, отключение произошло именно из-за последствий российских атак по энергетическим объектам на юге Украины. Повреждения или угроза стабильности сети заставили энергетиков оперативно остановить работу линии.

Вследствие недавних атак на энергетическую инфраструктуру на юге Украины сейчас линию электропередачи Исакча – Вулканешты отключено. Бригады трех операторов систем передачи координируют на оперативном уровне необходимые технические проверки. Мы вернемся с обновлениями и дополнительной информацией с завершением полевых проверок техническими командами, которые могут занять несколько часов,

– сообщили в Минэнергетики Молдовы.

Власти проводят оценку последствий и работают над стабилизацией системы.

Подобный инцидент случается уже не впервые