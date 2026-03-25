Що відбувається зі світлом 25 березня?

Мова йде про українців у Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, про що повідомили в Міненерго.

Станом на зараз енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. ️

До того ж внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт "Хмельницькобленерго"один із працівників компанії зазнав поранень. Згідно з інформацією, йому надається уся необхідна медична допомога.

Зверніть увагу! Загалом найскладнішою ситуація залишається на саме у Чернігівській області.

Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили: якщо враховувати погодні умови, то активне енергоспоживання доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Тобто з 11:00 до 15:00.

Українців попросили споживати електроенергію ощадливо, а також не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 17:00 до 22:00.

Важливо! Наразі інформація про погодинні графіки відключень світла у різних регіонах відсутня. Але ситуація щодо відключень світла може змінюватися. Населення закликали стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах оператора системи розподілу.

