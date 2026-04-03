Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, объяснив, что согласившись на перемирие, Путин тем самым признает, что не способен отражать украинские атаки.

Целесообразно ли Украине идти на Пасхальное перемирие?

Как прогнозирует специалист по стратегическим коммуникациям, Пасхальное перемирие в этом году не наступит. По его словам, при всем дискомфорте, который испытывают украинские гражданские, если удары СОУ по российской нефтяной инфраструктуре продолжатся и будут таким же эффективными, для Украины нет никакого резона отказываться от таких действий.

Давление на российскую нефтяную промышленность – это гораздо более быстрый путь закончить войну, чем любые другие доступные нам способы,

– убежден Богданов.

По словам публициста, именно наличие у Кремля финансов, в частности от продажи нефти, позволяет вести ему эту войну. Он считает, что если Украина дальше сможет блокировать российский экспорт энергоресурсов, если после завершения войны в Иране Трамп вернет санкции, которые были введены против России, то война завершится скорее.

Наша задача – лишить Россию денег. Это единственное, что питает войну. Поэтому надо взвешивать, что для Украины лучше: продолжать удары по российской нефти или соглашаться на энергетическое перемирие,

– озвучил Богданов.

Специалист по стратегическим коммуникациям подытожил, что последние удары Сил обороны Украины по российским целям, в частности портах, через которые осуществляется экспорт нефти, показали, что ситуация уже неоднозначная. Март 2026-го за все годы войны стал месяцем, когда украинские дипстрайки превзошли российские по количеству и результативности.

К сведению! Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о том, что в Москве не увидели четкого предложения о Пасхальном перемирии в словах украинского президента. Он переложил ответственность на Зеленского, озвучив, что он "должен взять на себя ответственность и принять решение, чтобы выйти на мир, а не на перемирие".

