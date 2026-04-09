24 Канал зібрав інформацію про комендантську годину у різних регіонах України.

Дивіться також У Кремлі відповіли, чи можливе перемир'я на Великдень

Комендантська година на Великдень у Києві діятиме як зазвичай, але деякі храми проводитимуть нічну службу. Про це повідомила речниця Київської поліції Ганна Страшок в етері "Київського часу". Обмеження для столиці будуть запроваджені з 00:00 до 05:00.

У поліції наголосили, що якщо людина вийде з приміщення храму під час комендантської – це не обов'язково вважатиметься порушенням, а правоохоронці з розумінням ставляться до різних ситуацій.

У Львівській області та в самому місті Лева обмеження також будуть діяти без змін. У Львівській міській раді повідомили, що комендантська година діє щодня з 00:00 до 05:00.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що на засіданні Ради оборони Львівської області вирішили посилити заходи безпеки у місцях масового перебування людей упродовж 10 – 13 квітня.

Правоохоронці, СБУ та Нацгвардія працюватимуть у посиленому режимі і можуть попросити вас показати документи. Будь ласка, ставтесь до цього з розумінням,
– зазначив Козицький.

У Луцькій міській раді повідомили, що обмеження на Великдень не скасовуються.

На заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри, готельно-ресторанні комплекси, які є громадським місцем, також поширюється дія комендантської години з 00.00 години до 05.00 години, яка забороняє перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів,
– йдеться у повідомленні.

Луцьке районне управління поліції у Волинській області наголосило, що велике скупчення людей у нічний час є додатковою ціллю для ворога.

Голова Хмельницької ОВА Cергій Тюрін повідомив, що Ради оборони регіону прийняла рішення у Великодню ніч скоротити тривалість комендантської години. Вона буде діяти з з 00:00 до 03:00, однак повністю комендантську годину не скасовано.

Підписав відповідний наказ. Це дасть можливість вірянам відвідати богослужіння без порушення встановлених правил, – додав Тюрін.

Закарпатська область залишається єдиним регіоном України без комендантської години. Пересування вулицями вночі не обмежене, але діють загальнонаціональні правила воєнного стану, зокрема заборона на використання піротехніки.

Поліція Івано-Франківської області повідомила, що буде працювати в посиленому режимі. На території області діє комендантська година з 00:00 до 05:00, яка залишиться без змін.

У період святкування Великодня працівники поліції Івано-Франківщини нестимуть службу у посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку та порядок на території області,
– йдеться у повідомленні.

Напередодні Великодня кінологи та вибухотехніки перевірять релігійні споруди та прилеглі території у Тернопільській області з метою виявлення вибухових та інших небезпечних предметів. У поліції регіону повідомили, що комендантська година триває з півночі до 5 ранку.

Ситуаційний центр поліції Тернопільщини працюватиме цілодобово, а на вулиці вийде більша кількість патрулів,
– повідомили в поліції.

У Чернівецькій ОВА повідомили, що зміни до комендантської години не ухвалені. Вона триває з 00:00 до 04:00. Проте, освячення великодніх кошиків розпочнеться о 03:30.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що правоохоронці в регіоні будуть працювати у посиленому режимі.

Наша основна задача – максимальна безпека для цивільного населення, для прихожан, для тих, хто святкуватиме пасхальні дні. Комендантська година не змінюватиметься,
– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу, що в Дніпрі комендантська година діє щодня з 00:00 до 05:00.

На Кіровоградщині на Великдень змінять час комендантської години – вона триватиме з опівночі до четвертої ранку 12 квітня. Про це повідомив начальник управління комунікацій з громадськістю Кіровоградської військової адміністрації Віталій Останній. Раніше комендантська година діяла з 23:00 до 5:00.

В Житомирській області змін не передбачається. Як нагадали у Житомирській міській раді, обмеження в регіоні діють з 00:00 до 5:00. Відомо, що в області не планується проведення нічних служб.

В регіоні збільшать кількість патрулів, які будуть забезпечувати порядок вулиць. Правоохоронці будуть працювати у посиленому режимі. У поліції наголосили на необхідності обов'язкового дотримання вимог безпеки, зокрема комендантської години, яка діє на території області з 00:00 до 05:00.

Особливу увагу слід звертати на сигнали повітряної тривоги та обов'язково негайно реагувати на них,
– додали правоохоронці.

На великодні свята в Одесі запроваджують посилений режим безпеки. Поліція та Нацгвардія патрулюватимуть вулиці, парки та храми. В обласному управлінні поліції наголосили, що комендантська година у святкову ніч залишиться без змін. Вона буде тривати з 00:00 до 05:00.

Правоохоронці будуть посилено патрулювати вулиці та місця скупчення людей. Комендантська година залишиться без змін.

Комендантська година у ніч із 11 на 12 квітня не скасовується та діятиме з 00:00 до 05:00. У цей період перебування громадян на вулицях та у громадських місцях заборонено,
– йдеться у повідомленні поліції Миколаївської області.

У Полтаві та області залишаються актуальні обмеження, які діють також і в звичайний час. Відомо, що комендантська година для регіону діє з 00:00 до 4:00. Додаткових змін на Великдень не планується.

В Сумській області буде посилений контроль за дотриманням правил безпеки. Як наголосили в Сумській обласній військовій області це необхідно, щоб забезпечити порядок в регіоні. Всі актуальні обмеження залишаться без змін. Комендантська година в Сумській області наразі діє з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях, а також пересуватися транспортом без спеціальних перепусток.

Україна готується відзначати Великдень: що потрібно знати?

  • 24 Канал дослідив, що ціни на паски до Великодня в Україні суттєво варіюються: від 90 гривень у супермаркетах до майже 2 000 гривень у кондитерських. Проте, спекти паску вдома можна дешевше. За підрахунками, вартість інгредієнтів для трьох пасок становить від 267 до 357 гривень за кілограм.

  • Варто зазначити, що у 2026 році великодній кошик для родини з 4 осіб коштує близько 1 903 гривень. Це більш ніж на 14%, ніж торік. Основною причиною є загальне зростання цін на продукти харчування. Найдорожчими складовими кошика залишаються м'ясні продукти, зокрема буженина та ковбаса.