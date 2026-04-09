24 Канал зібрав інформацію про комендантську годину у різних регіонах України.

Комендантська година у Києві

Комендантська година на Великдень у Києві діятиме як зазвичай, але деякі храми проводитимуть нічну службу. Про це повідомила речниця Київської поліції Ганна Страшок в етері "Київського часу". Обмеження для столиці будуть запроваджені з 00:00 до 05:00.

У поліції наголосили, що якщо людина вийде з приміщення храму під час комендантської – це не обов'язково вважатиметься порушенням, а правоохоронці з розумінням ставляться до різних ситуацій.

Які обмеження будуть у Львові?

У Львівській області та в самому місті Лева обмеження також будуть діяти без змін. У Львівській міській раді повідомили, що комендантська година діє щодня з 00:00 до 05:00.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що на засіданні Ради оборони Львівської області вирішили посилити заходи безпеки у місцях масового перебування людей упродовж 10 – 13 квітня.

Правоохоронці, СБУ та Нацгвардія працюватимуть у посиленому режимі і можуть попросити вас показати документи. Будь ласка, ставтесь до цього з розумінням,

– зазначив Козицький.

Комендантська година у Луцьку

У Луцькій міській раді повідомили, що обмеження на Великдень не скасовуються.

На заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри, готельно-ресторанні комплекси, які є громадським місцем, також поширюється дія комендантської години з 00.00 години до 05.00 години, яка забороняє перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів,

– йдеться у повідомленні.

Луцьке районне управління поліції у Волинській області наголосило, що велике скупчення людей у нічний час є додатковою ціллю для ворога.

Як будуть діяти обмеження на Хмельниччині?

Голова Хмельницької ОВА Cергій Тюрін повідомив, що Ради оборони регіону прийняла рішення у Великодню ніч скоротити тривалість комендантської години. Вона буде діяти з з 00:00 до 03:00, однак повністю комендантську годину не скасовано.

Підписав відповідний наказ. Це дасть можливість вірянам відвідати богослужіння без порушення встановлених правил, – додав Тюрін.

Без обмежень на Закарпатті

Закарпатська область залишається єдиним регіоном України без комендантської години. Пересування вулицями вночі не обмежене, але діють загальнонаціональні правила воєнного стану, зокрема заборона на використання піротехніки.

Які зміни будуть в Івано-Франківській області?

Поліція Івано-Франківської області повідомила, що буде працювати в посиленому режимі. На території області діє комендантська година з 00:00 до 05:00, яка залишиться без змін.

У період святкування Великодня працівники поліції Івано-Франківщини нестимуть службу у посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку та порядок на території області,

– йдеться у повідомленні.

В Тернопільській області будуть діяти посилені заходи безпеки

Напередодні Великодня кінологи та вибухотехніки перевірять релігійні споруди та прилеглі території у Тернопільській області з метою виявлення вибухових та інших небезпечних предметів. У поліції регіону повідомили, що комендантська година триває з півночі до 5 ранку.

Ситуаційний центр поліції Тернопільщини працюватиме цілодобово, а на вулиці вийде більша кількість патрулів,

– повідомили в поліції.

Які обмеження будуть на Буковині?

У Чернівецькій ОВА повідомили, що зміни до комендантської години не ухвалені. Вона триває з 00:00 до 04:00. Проте, освячення великодніх кошиків розпочнеться о 03:30.

Комендантська година у Дніпрі

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що правоохоронці в регіоні будуть працювати у посиленому режимі.

Наша основна задача – максимальна безпека для цивільного населення, для прихожан, для тих, хто святкуватиме пасхальні дні. Комендантська година не змінюватиметься,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу, що в Дніпрі комендантська година діє щодня з 00:00 до 05:00.

На Кіровоградщині будуть зміни

На Кіровоградщині на Великдень змінять час комендантської години – вона триватиме з опівночі до четвертої ранку 12 квітня. Про це повідомив начальник управління комунікацій з громадськістю Кіровоградської військової адміністрації Віталій Останній. Раніше комендантська година діяла з 23:00 до 5:00.

Які будуть обмеження на Житомирщині?

В Житомирській області змін не передбачається. Як нагадали у Житомирській міській раді, обмеження в регіоні діють з 00:00 до 5:00. Відомо, що в області не планується проведення нічних служб.

Комендантська година на Великдень у Вінницькій області

В регіоні збільшать кількість патрулів, які будуть забезпечувати порядок вулиць. Правоохоронці будуть працювати у посиленому режимі. У поліції наголосили на необхідності обов'язкового дотримання вимог безпеки, зокрема комендантської години, яка діє на території області з 00:00 до 05:00.

Особливу увагу слід звертати на сигнали повітряної тривоги та обов'язково негайно реагувати на них,

– додали правоохоронці.

Які обмеження будуть на Одещині?

На великодні свята в Одесі запроваджують посилений режим безпеки. Поліція та Нацгвардія патрулюватимуть вулиці, парки та храми. В обласному управлінні поліції наголосили, що комендантська година у святкову ніч залишиться без змін. Вона буде тривати з 00:00 до 05:00.

Чи будуть зміни у Миколаївській області?

Правоохоронці будуть посилено патрулювати вулиці та місця скупчення людей. Комендантська година залишиться без змін.

Комендантська година у ніч із 11 на 12 квітня не скасовується та діятиме з 00:00 до 05:00. У цей період перебування громадян на вулицях та у громадських місцях заборонено,

– йдеться у повідомленні поліції Миколаївської області.

Яка ситуація з комендантською годиною на Полтавщині?

У Полтаві та області залишаються актуальні обмеження, які діють також і в звичайний час. Відомо, що комендантська година для регіону діє з 00:00 до 4:00. Додаткових змін на Великдень не планується.

Обмеження для Сумської області

В Сумській області буде посилений контроль за дотриманням правил безпеки. Як наголосили в Сумській обласній військовій області це необхідно, щоб забезпечити порядок в регіоні. Всі актуальні обмеження залишаться без змін. Комендантська година в Сумській області наразі діє з 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях, а також пересуватися транспортом без спеціальних перепусток.

