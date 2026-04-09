Про таке заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, передає російське пропагандистське ЗМІ "РИА Новости".

Що про перемир'я кажуть у Москві?

ЗМІ поцікавились у речника, чи планується цьогоріч Великоднє перемир'я з Україною, зазначивши, що в минулому році президент України оголошував триденне припинення вогню на свято.

Тоді Пєсков відповів, що наразі "верховний головнокомандувач жодних рішень не приймав".

Нагадаємо, 6 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна передала Росії пропозицію щодо тимчасового припинення вогню на Великодні свята. Однак після цього окупаційні війська завдали масованого удару по Одещині, де загинуло трьоє людей, а 18 – постраждали.

