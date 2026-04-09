Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает российское СМИ "РИА Новости".

Что о перемирии говорят в Москве?

СМИ поинтересовались у представителя, планируется ли в этом году Пасхальное перемирие с Украиной, отметив, что в прошлом году президент Украины объявлял трехдневное прекращение огня на праздник.

Тогда Песков ответил, что пока "верховный главнокомандующий никаких решений не принимал".

Напомним, 6 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина передала России предложение о временном прекращении огня на Пасхальные праздники. Однако после этого оккупационные войска нанесли массированный удар по Одесской области, где погибли три человека, а 18 – пострадали.

