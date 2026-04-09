Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает российское СМИ "РИА Новости".
Что о перемирии говорят в Москве?
СМИ поинтересовались у представителя, планируется ли в этом году Пасхальное перемирие с Украиной, отметив, что в прошлом году президент Украины объявлял трехдневное прекращение огня на праздник.
Тогда Песков ответил, что пока "верховный главнокомандующий никаких решений не принимал".
Напомним, 6 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина передала России предложение о временном прекращении огня на Пасхальные праздники. Однако после этого оккупационные войска нанесли массированный удар по Одесской области, где погибли три человека, а 18 – пострадали.
Почему Россия отклонит временное прекращение огня?
Зеленский отметил, что враг не разделяет этот особый период в году. Также он добавил, что Россия может финансово позволить себе войну, поэтому сама искать мира не будет. Единственный вариант остановить российскую военную машину – увеличить санкционное давление и усилить удары по нефтяной промышленности.
Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в комментарии 24 Канала прогнозировал, что в этом году Пасхальное перемирие не наступит. По его словам, временный мир покажет миру, что Путин не способен отражать украинские атаки. В то же время и Силам обороны не стоит сбрасывать темпы своей кампании против российских НПЗ. Богданов считает, что только путем вооруженного давления можно заставить Россию отказаться от войны.