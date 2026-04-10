Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Крим залишається ключем до завершення війни. Він також спрогнозував, чи може нинішній тиск на окупантів у перспективі відкрити шлях до наземної операції.

Крим як ключ до завершення війни

Грабський наголосив, що Крим лишається для України ключовим напрямком, бо контроль над півостровом напряму впливає на завершення війни. Росія це теж добре розуміє, тому й далі намагається зберегти за Кримом роль великого логістичного хабу і військової бази, з якої можна підтримувати свої сили на півострові та прикривати дії військ із півночі. Через це боротьба за Крим для обох сторін має не тактичне, а вирішальне значення.

Крим є ключем для нашої перемоги. Крим є ключем для завершення цієї війни. Тому що як тільки ми починаємо контролювати Крим, війна, в принципі, вже втрачає будь-який зміст для росіян,

– наголосив Грабський.

Україна багато місяців поспіль б'є по військовій інфраструктурі на півострові. Під ударами опиняються об'єкти, які забезпечують російську присутність у Криму і допомагають окупантам використовувати його для логістики.

До уваги! Росія намагається постійно відновлювати систему ППО в окупованому Криму, насамперед радіолокаційні засоби. У ВМС ЗСУ пояснюють, що після знищення таких елементів українські сили часто б'ють уже по цілях, які вони прикривали. Саме тому вибухи на півострові лунають регулярно, а Крим лишається ключовим вузлом для російської логістики та контролю над Азово-Чорноморським регіоном.

Цей тиск уже відчутний, але півострів досі залишається під контролем Росії, тож удари по ньому доведеться посилювати.

Наземна операція в Криму

Одними ударами з повітря вибити росіян із Криму може не вийти. Півострів досі лишається під контролем окупантів, тому наземну операцію Грабський вважає цілком реальною. Він звернув увагу на географію цього напрямку: біля Криму є Таврійський трикутник, а комунікації ворога там добре відомі й уразливі.

А чому ні? Абсолютно можливо,

– наголосив Грабський.

Через Мелітополь і Токмак іде одна залізнична лінія, а до кримських перешийків ведуть лише два мости. Якщо ці шляхи вибити, росіяни втратять значну частину оперативної логістики. Тактичне постачання ще залишиться, але його вже не вистачить для великого угруповання. Паралельно українські сили методично знищують російську ППО в Криму, а також у Херсонській і Запорізькій областях, щоб далі планувати рух до перешийків і прорив на півострів.

Ще жодній армії світу, будучи відрізаною від материка, не вдавалося утриматися в Криму,

– сказав він.

Грабський нагадав, що це не вдалося ані військам Врангеля, ані Червоній армії, ані німецькому угрупованню. Крим у такому разі стає пасткою: якщо втрачено північне Причорномор'я і північну Таврію, довго триматися там росіяни не зможуть.

