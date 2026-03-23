Російські війська 16 березня здійснили атаку на центр Київ із застосуванням баражуючого боєприпасу "Ланцет". Про це йдеться у повідомленні ГУР.

Що відомо про дрон, яким атакувала Київ?

Уламки БпЛА у центрі Києва ідентифікували саме як "Ланцет", що може свідчити про зміну його функціоналу. Раніше такі БпЛА використовували переважно для ураження техніки та вогневих позицій на тактичній і оперативній глибині, однак тепер їх застосування розширюється.

"Ланцет" виробляє компанія Zala Aero Group, пов'язана з концерном Калашников. Його менш відомий аналог – "Скальпель", розроблений конструкторським бюро "Восток", який через Х-подібну форму крил називають "молодшим братом" "Ланцета".

Обидва безпілотники керуються оператором у режимі реального часу. Водночас у "Ланцеті" російські розробники намагаються впроваджувати елементи автономного наведення, зокрема із застосуванням модулів штучного інтелекту на базі технологій Nvidia.



Компоненти у російському дроні "Ланцент" / Інфографіка ГУР

Загалом у складі "Ланцета" та "Скальпеля" ідентифіковано 62 електронні компоненти. Більшість із них має іноземне походження – передусім зі США, а також зі Швейцарії та Китаю, що свідчить про доступ Росії до критичних технологій попри санкції.

