Об этом 24 Каналу рассказал ветеран армии США Пол Левандовски, отметив, что Россия с самого начала ориентировалась на маневренную войну. Они хотели максимально быстро продвигаться механизированными подразделениями и "отрезать" украинские подразделения. Но это не дало своих результатов.

Как Россия изменила тактику на поле боя?

Как отметил американский военный, Силы обороны Украины серьезно противодействуют врагу уже четвертый год полномасштабной войны. Российские оккупанты были вынуждены перейти на войну на истощение. И это единственный для них вариант.

Они теряют колоссальное количество личного состава. И только так обеспечивают себе хотя бы какой-то результат. Главное – тратить как можно меньше денег. Им выгоднее потерять много людей, чем один танк.

Там решили, условно, не тратить 1 миллион долларов на танк, а направить его на десятки беспилотников, небольших мотоциклов и какое-нибудь обучение для личного состава,

– сказал американский военный.

Ситуация на фронте: кратко