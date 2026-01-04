Яка оплата за Shorts зараз?

Монетизація Shorts залежить від країни для якої автор створює контент, повідомляє 24 Канал з посиланням на AIR Media-Tech.

Наразі найвища вона для США. Проте ця оплата однаково залишається мінімальною, для порівняння:

В США оплата за короткі відео за 1000 переглядів – 0,328 долара;

а от за стандартні відео – 10,26 доларів, повідомляє сервіс Exploding Topics.

Для інших країн монетизація на YouTube наступна:

після США, наступною за розміром монетизації є Швейцарія, там за 1000 переглядів можна отримати – 0,205 доларів;

одна з найвищих оплат для Австралії – 0,193 долара;

Південної Кореї – 0,185 долара;

Великої Британії – 0,166 долара;

Канади – 0,165 долара;

Німеччини – 0,163 долара;

Гонконгу – 0,147 долара;

Японії – 0,144 долара;

Тайваню – 0,140 доларів;

Австрії – 0,135 долара;

Нової Зеландії – 0,113 долара.

Експерти кажуть, що використовувати Shorts для заробітку неефективно. Набагато краще їх застосовувати для просування, адже:

це недорогий метод;

що не потребує значних зусиль та залучає велику аудиторію.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?