Яка оплата за Shorts зараз?

Монетизація Shorts залежить від країни для якої автор створює контент, повідомляє 24 Канал з посиланням на AIR Media-Tech.

Наразі найвища вона для США. Проте ця оплата однаково залишається мінімальною, для порівняння:

  • В США оплата за короткі відео за 1000 переглядів – 0,328 долара;
  • а от за стандартні відео – 10,26 доларів, повідомляє сервіс Exploding Topics.

Для інших країн монетизація на YouTube наступна:

  • після США, наступною за розміром монетизації є Швейцарія, там за 1000 переглядів можна отримати – 0,205 доларів;
  • одна з найвищих оплат для Австралії – 0,193 долара;
  • Південної Кореї – 0,185 долара;
  • Великої Британії – 0,166 долара;
  • Канади – 0,165 долара;
  • Німеччини – 0,163 долара;
  • Гонконгу – 0,147 долара;
  • Японії – 0,144 долара;
  • Тайваню – 0,140 доларів;
  • Австрії – 0,135 долара;
  • Нової Зеландії – 0,113 долара.

Експерти кажуть, що використовувати Shorts для заробітку неефективно. Набагато краще їх застосовувати для просування, адже:

  • це недорогий метод;
  • що не потребує значних зусиль та залучає велику аудиторію.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?

  • Щоб заробляти, завдяки YouTube, необов'язково бути в кадрі. Зараз достатньо, завдяки йому, отримують монтажери, сценаристи та інші люди, які можуть покращити контент чи зробити його більш унікальним.

  • Наразі для отримання монетизації на ютуб мало, аби ваше відео набрало достатньо переглядів. Також необхідно мати щонайменше 1000 підписників, виконати низку важливих умов і стати учасником партнерської програми.