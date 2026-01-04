Какая оплата за Shorts сейчас?

Монетизация Shorts зависит от страны для которой автор создает контент, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.

Сейчас самая высокая она для США. Однако эта оплата все равно остается минимальной, для сравнения:

В США оплата за короткие видео за 1000 просмотров – 0,328 доллара;

а вот за стандартные видео – 10,26 долларов, сообщает сервис Exploding Topics.

Для других стран монетизация на YouTube следующая:

после США, следующей по размеру монетизации является Швейцария, там за 1000 просмотров можно получить – 0,205 долларов;

одна из самых высоких оплат для Австралии – 0,193 доллара;

Южной Кореи – 0,185 доллара;

Великобритании – 0,166 доллара;

Канады – 0,165 доллара;

Германии – 0,163 доллара;

Гонконга – 0,147 доллара;

Японии – 0,144 доллара;

Тайваня – 0,140 долларов;

Австрии – 0,135 доллара;

Новой Зеландии – 0,113 доллара.

Эксперты говорят, что использовать Shorts для заработка неэффективно. Гораздо лучше их применять для продвижения, ведь:

это недорогой метод;

который не требует значительных усилий и привлекает большую аудиторию.

