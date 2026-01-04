Какая оплата за Shorts сейчас?

Монетизация Shorts зависит от страны для которой автор создает контент, сообщает 24 Канал со ссылкой на AIR Media-Tech.

Сейчас самая высокая она для США. Однако эта оплата все равно остается минимальной, для сравнения:

  • В США оплата за короткие видео за 1000 просмотров – 0,328 доллара;
  • а вот за стандартные видео – 10,26 долларов, сообщает сервис Exploding Topics.

Для других стран монетизация на YouTube следующая:

  • после США, следующей по размеру монетизации является Швейцария, там за 1000 просмотров можно получить – 0,205 долларов;
  • одна из самых высоких оплат для Австралии – 0,193 доллара;
  • Южной Кореи – 0,185 доллара;
  • Великобритании – 0,166 доллара;
  • Канады – 0,165 доллара;
  • Германии – 0,163 доллара;
  • Гонконга – 0,147 доллара;
  • Японии – 0,144 доллара;
  • Тайваня – 0,140 долларов;
  • Австрии – 0,135 доллара;
  • Новой Зеландии – 0,113 доллара.

Эксперты говорят, что использовать Shorts для заработка неэффективно. Гораздо лучше их применять для продвижения, ведь:

  • это недорогой метод;
  • который не требует значительных усилий и привлекает большую аудиторию.

Что еще важно знать о YouTube сейчас?

  • Чтобы зарабатывать, благодаря YouTube, необязательно быть в кадре. Сейчас достаточно, благодаря ему, получают монтажеры, сценаристы и другие люди, которые могут улучшить контент или сделать его более уникальным.

  • Для получения монетизации на ютуб мало, чтобы ваше видео набрало достаточно просмотров. Также необходимо иметь не менее 1000 подписчиков, выполнить ряд важных условий и стать участником партнерской программы.