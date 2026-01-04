Як вираховується монетизація на YouTube?

Для розрахунку монетизації на YouTube, використовують поняття RPM. Це так званий "дохід за милю", тобто те, скільки може отримати автор за 1000 переглядів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Важливо! Потрібно розуміти, що оплата послуг автора залежить саме від того, скільки заплатив рекламодавець сервісу, аби його реклама була вставлена у ролик.

Також необхідно враховувати комісію YouTube, повідомляє AIR Media-Tech. Наразі вона складає приблизно 45%.

Оплата за 1000 переглядів на YouTube така:

для країн, де найвища монетизація

Найвища монетизація зараз від 3 до майже 11 доларів. Така оплата доступна лише декільком країнам:

Канаді;

США;

Німеччині;

Великій Британії;

Австралії.

Зверніть увагу! Зараз найвища монетизація діє для авторів з США.

для країн, де монетизація найнижча

Ця монетизація діє для більшості країн. В такому випадку оплата складає від декількох центів і до майже 2 доларів.

Наразі така монетизація діє для:

Південно-Східної Азії;

Бразилії;

Індії тощо.

Зауважте! Аналогічна оплата впроваджена і для України.

Тобто, виходить, що максимально за 50 000 переглядів на YouTube можна отримати:

якщо йдеться про країни з найвищою монетизацією – 550 доларів;

а з найнижчою – 100 доларів.

