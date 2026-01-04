Як вираховується монетизація на YouTube?
Для розрахунку монетизації на YouTube, використовують поняття RPM. Це так званий "дохід за милю", тобто те, скільки може отримати автор за 1000 переглядів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.
Важливо! Потрібно розуміти, що оплата послуг автора залежить саме від того, скільки заплатив рекламодавець сервісу, аби його реклама була вставлена у ролик.
Також необхідно враховувати комісію YouTube, повідомляє AIR Media-Tech. Наразі вона складає приблизно 45%.
Оплата за 1000 переглядів на YouTube така:
- для країн, де найвища монетизація
Найвища монетизація зараз від 3 до майже 11 доларів. Така оплата доступна лише декільком країнам:
- Канаді;
- США;
- Німеччині;
- Великій Британії;
- Австралії.
Зверніть увагу! Зараз найвища монетизація діє для авторів з США.
- для країн, де монетизація найнижча
Ця монетизація діє для більшості країн. В такому випадку оплата складає від декількох центів і до майже 2 доларів.
Наразі така монетизація діє для:
- Південно-Східної Азії;
- Бразилії;
- Індії тощо.
Зауважте! Аналогічна оплата впроваджена і для України.
Тобто, виходить, що максимально за 50 000 переглядів на YouTube можна отримати:
- якщо йдеться про країни з найвищою монетизацією – 550 доларів;
- а з найнижчою – 100 доларів.
Що ще важливо знати про YouTube зараз?
Аби отримати монетизацію на YouTube, недостатньо набрати перегляди. Також важливо, аби контент відповідав правилам спільноти. А також автор має набрати 1 тисячу підписників і щонайменше – 4 тисячі годин переглядів. Не менш важливо і доєднатися до партнерської програми.
Ютуб впровадив монетизацію для Shorts. Проте вона мінімальна. Наразі експерти називають такі короткі відео скоріше методом просування, ніж заробітку.