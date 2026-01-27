Коалиция из 11 стран ЕС предложила облегчить Украине использование 90 миллиардов евро займа на покупку британского оружия, но Франция настаивает, чтобы эти средства тратились внутри ЕС, сообщает The Telegraph.

В чем заключается план ЕС по Storm Shadow и почему Франция против?

По действующему плану займы в размере 90 миллиардов евро две трети средств пойдут на вооружение для украинских вооруженных сил, причем сначала планируют покупать в Европе и в Украине, а не за рубежом. Однако украинские военные оценивают, что в этом году им понадобится военная техника на 24 миллиарда евро из-за пределов ЕС.

Большинство этих средств планируется потратить на американские системы ПВО Patriot и перехватчики PAC-3, однако Украине также нужны дальнобойные ракеты, которые европейские страны могут не обеспечить. Европейские чиновники предложили британскую крылатую ракету Storm Shadow как возможный вариант для покрытия этого дефицита. Для этого они предлагают четырехуровневую систему закупок, где Великобритания может оказаться на более выгодной позиции, чем США, если сможет удовлетворить потребности Украины.

Однако Франция выступает против этого предложения. Парижское правительство стремится сделать ЕС стратегически автономным от союзников, особенно США, после споров с Дональдом Трампом по Гренландии. Франция настаивает, что любые деньги, выделенные Украине, следует использовать для укрепления оборонной промышленности ЕС, а не для нужд Киева. Такой подход может осложнить способность Украины защищаться, особенно от российских авиаударов.

В рамках схемы, предложенной Евросоюзом украинские чиновники будут подавать планы закупок, которые будут проверять по определенным критериям. Сначала ЕС будет оценивать, может ли украинская оборонная промышленность выполнить заказ, затем будет искать варианты среди европейских производителей. Лондон будет находиться на третьем уровне системы, США – на четвертом, последнем. Коалиция работает над тем, чтобы Украине было легче покупать оружие с третьего уровня, куда также могут входить Канада и другие страны с оборонными соглашениями с Брюсселем.

Последнюю попытку ограничить французское влияние поддерживают страны Балтии и Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды. Еще восемь стран, в частности Германия, выступают за более благоприятный подход к Великобритании, но официально к коалиции не присоединились.

Одной из причин, почему Великобритания считается более выгодной опцией, является ее лидерство в Коалиции желающих, которая планирует разворачивать войска в Украине в рамках любого мирного урегулирования. Поскольку британские войска будут служить вместе с европейскими, а американские войска отсутствуют, инвестиции ЕС в Великобританию рассматривают как способ укрепить безопасность всей миссии.

