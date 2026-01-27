Коаліція з 11 країн ЄС запропонувала полегшити Україні використання 90 мільярдів євро позики на купівлю британської зброї, але Франція наполягає, щоб ці кошти витрачалися всередині ЄС, повідомляє The Telegraph.

Дивіться також Франція затримала в Середземному морі підсанкційний танкер, що прямував з Росії, – Макрон

У чому полягає план ЄС щодо Storm Shadow і чому Франція проти?

За чинним планом позики у розмірі 90 мільярдів євро дві третини коштів підуть на озброєння для українських збройних сил, причому спершу планують купувати в Європі та в Україні, а не за кордоном. Проте українські військові оцінюють, що цього року їм знадобиться військова техніка на 24 мільярди євро з-за меж ЄС.

Більшість цих коштів планується витратити на американські системи ППО Patriot та перехоплювачі PAC-3, проте Україні також потрібні далекобійні ракети, які європейські країни можуть не забезпечити. Європейські чиновники запропонували британську крилату ракету Storm Shadow як можливий варіант для покриття цього дефіциту. Для цього вони пропонують чотирирівневу систему закупівель, де Велика Британія може опинитися на більш вигідній позиції, ніж США, якщо зможе задовольнити потреби України.

Однак Франція виступає проти цієї пропозиції. Паризький уряд прагне зробити ЄС стратегічно автономним від союзників, особливо США, після суперечок з Дональдом Трампом щодо Гренландії. Франція наполягає, що будь-які гроші, виділені Україні, слід використовувати для зміцнення оборонної промисловості ЄС, а не для потреб Києва. Такий підхід може ускладнити здатність України захищатися, особливо від російських авіаударів.

У рамках схеми, запропонованої Євросоюзом українські чиновники подаватимуть плани закупівель, які перевірятимуть за певними критеріями. Спочатку ЄС оцінюватиме, чи може українська оборонна промисловість виконати замовлення, потім шукатиме варіанти серед європейських виробників. Лондон перебуватиме на третьому рівні системи, США – на четвертому, останньому. Коаліція працює над тим, щоб Україні було легше купувати зброю з третього рівня, куди також можуть входити Канада та інші країни з оборонними угодами з Брюсселем.

Останню спробу обмежити французький вплив підтримують країни Балтії та Скандинавії, а також Польща, Румунія, Чехія та Нідерланди. Ще вісім країн, зокрема Німеччина, виступають за більш сприятливий підхід до Великої Британії, але офіційно до коаліції не приєдналися.

Однією з причин, чому Велика Британія вважається більш вигідною опцією, є її лідерство в Коаліції охочих, яка планує розгортати війська в Україні в рамках будь-якого мирного врегулювання. Оскільки британські війська будуть служити разом із європейськими, а американські війська відсутні, інвестиції ЄС у Велику Британію розглядають як спосіб зміцнити безпеку всієї місії.

Останні новини про військову допомогу Україні