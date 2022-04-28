В небе над городом видны вспышки. В телеграм-каналах пишут, что якобы сработало ПВО.

Кстати Божественное вмешательство в дела грешников – Подоляк о "демилитаризации" в трех областях России

Сообщения о взрывах россияне стали распространять около 23:40.

Кстати, похоже, что ПВО в России особенное – летают священники. Сегодня они облетели Старый Оскол на военном вертолете. С собой захватили икону и благодатный огонь.

Предыдущие взрывы в России

В Белгороде 1 апреля возник пожар. Горел склад боеприпасов, а также нефтебаза.

25 апреля в Брянске прогремели 2 взрыва. Впоследствии тоже вспыхнули пожары.

27 апреля под Белгородом, в селе Старая Нелидовка, снова горел склад боеприпасов. Кроме того, взрывы произошли в Воронежской и Курской областях.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что эти 3 области теперь тоже начинают активно изучать понятие "демилитаризации", то есть разоружение.

К теме – Подоляк прокомментировал горящие нефтебазы в России: