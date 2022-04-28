В небе над городом видны вспышки. В телеграм-каналах пишут, что якобы сработало ПВО.
Кстати Божественное вмешательство в дела грешников – Подоляк о "демилитаризации" в трех областях России
Сообщения о взрывах россияне стали распространять около 23:40.
Кстати, похоже, что ПВО в России особенное – летают священники. Сегодня они облетели Старый Оскол на военном вертолете. С собой захватили икону и благодатный огонь.
Предыдущие взрывы в России
- В Белгороде 1 апреля возник пожар. Горел склад боеприпасов, а также нефтебаза.
- 25 апреля в Брянске прогремели 2 взрыва. Впоследствии тоже вспыхнули пожары.
- 27 апреля под Белгородом, в селе Старая Нелидовка, снова горел склад боеприпасов. Кроме того, взрывы произошли в Воронежской и Курской областях.
Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что эти 3 области теперь тоже начинают активно изучать понятие "демилитаризации", то есть разоружение.
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