У небі над містом видно спалахи. В телеграм-канал пишуть, що нібито спрацювала ППО.

До речі Божественне втручання у справи грішників, – Подоляк про "демілітаризацію" в трьох областях Росії

Повідомлення про вибухи росіяни стали поширювати близько 23:40.

До речі, схоже, що ППО в Росії особливе – літають священники. Сьогодні вони облетіли Старий Оскіл на військовому гелікоптері. З собою захопили ікону та благодатний вогонь.

Попередні вибухи в Росії

У Бєлгороді 1 квітня виникла пожежа. Горів склад боєприпасів, а також нафтобаза.

25 квітня у Брянську пролунали 2 вибухи. Згодом – теж спалахнули пожежі.

27 квітня під Бєлгородом, в селі Стара Нелідівка, знову горів склад боєприпасів. Крім того, вибухи були у Воронезькій та Курській областях.

Радник глави ОП Михайло Подоляк зауважив, що ці 3 області тепер теж починають активно вивчати поняття "демілітаризації", тобто роззброєння.

До теми – Подоляк прокоментував палаючі нафтобази в Росії: