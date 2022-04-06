В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о ситуации в стране 6 апреля по состоянию на 18:00. В частности, о попытках государства-агрессора усилить своих бойцов.

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Враг перебрасывает войска из Беларуси в Белгород

Военные отметили, что идет подготовка и перемещение подразделений войск России на территорию Украины.

Враг спланировал перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии восточного военного округа с территории Беларуси в Белгородскую область,

– отметили в Генштабе.

Кроме того, фиксируют перемещение в эту область отдельных подразделений центрального военного округа.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск оккупантов обнаружено не было. Подразделения восточного военного округа, которые были выведены на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку.

Россия перемещает свои подразделения к железнодорожным станциям для загрузки и последующей передислокации.

Заметим, что после ряда взрывов в Белгородской области россияне начали рыть окопы. Соответствующее распоряжение выдал глава Щебекинского округа Владимир Жданов.

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