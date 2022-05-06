По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас в Северодонецке находятся около 15 тысяч человек. Несмотря на масштабные обстрелы со стороны оккупанты, жители не хотят эвакуироваться. А ситуация начинает ухудшаться.

Важно Попасную круглосуточно бомбят из разного вооружения, город фактически разрушен, – Гайдай

Захватчики хотят окружить Северодонецк

Российские оккупанты собираются окружить Северодонецк и прорываются с разных направлений. В окрестностях города идут активные и тяжелые бои. Вооруженные Силы Украины смело защищаются и сдерживают врага.

Наши защитники их сдерживают и отбивают. Эти бои очень близко к городу. Ночью так обильно прилетает, что дома горят по кварталам,

– рассказал Сергей Гайдай.

Местные, до сих пор не уехавшие, не хотят покидать город. Сегодня, 6 мая, в эвакуационный автобус пришли только три человека. Однако такие рейсы все равно будут продолжать, пока есть возможность.

Гайдай добавил, что следующие три дня будут особенно сложными. Сейчас для оставшихся в городе людей по максимуму завозят гуманитарную помощь.

Какая ситуация в Луганской области

Ситуация довольно сложная: оккупанты обстреливают разные населенные пункты как днем, так и ночью. Сейчас все готовятся к мощному наступлению россиян, которое может начать в канун 9 мая.

Готовимся к более мощным наступлениям. Вот, в ближайшие 3 – 4 дня они (оккупанты – 24 канал) бросят все усилия для того, чтобы прорваться либо в Северодонецк, либо в Попасную. Там – взять самый большой город и взять в окружение ВСУ,

– подчеркнул Гайдай.

Не нужно отчаиваться, ведь ВСУ готовы давать отпор оккупантам. На Луганщину уже прибыло соответствующее подкрепление: прибавилось как военных, так и специальной техники.

Известно, что на подконтрольной территории Луганской области находятся около 50 тысяч человек. Сергей Гайдай каждый раз призывает всех жителей эвакуироваться. Ведь русская армия не обращает внимания на гражданскую. Они просто беспорядочно обстреливают все подряд.

К примеру, только в Краматорске Донецкой области оккупанты уничтожили 810 квартир в 32 многоэтажках города. И это была только одна ракетная атака!

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