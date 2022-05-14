Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Російські окупанти намагаються зробити все, щоб утримати окуповані території на Запоріжжі.

Зауважте Пошкоджені магазини, пошта і будівлі: фото руйнувань у Гуляйполі, яке обстріляли окупанти

Росіяни ведуть активну підготовку для створення ліній оборони. Це їм потрібно для утримання зайнятих позицій.

На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Ситуація на Запоріжжі: останні новини

Частина Запорізької області, на жаль, перебуває під російською окупацією. Однак українські воїни уже пішли у контрнаступ. Попри загарбницькі плани росіян, наші воїни просуваються вперед та відкидають окупанта з нашої землі.

Однак ситуація через бойові дії є складною. Наприклад, мер Гуляйполя закликав місцевих мешканців виїхати з міста, а через 2 дні окупанти "Градами" накрили місто.

10 травня майже увесь день росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру міста Оріхове. На жаль, є загиблі та поранені.

11 травня у селищі міського типу Комишуваха окупанти з артилерії обстрілювали житлові будинки. Повідомляється, що півтора десятка ворожих ракет розірвалося у жилих кварталах міста. Унаслідок цинічного обстрілу пошкоджено десятки будівель. На жаль, одна людина загинула та ще кілька мирних мешканців зазнали поранень.

12 травня у Запоріжжі пролунав потужний вибух через випущену по місту крилату ракету. Росіяни влучили в приватну будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.

Того ж дня кореспондент 24 каналу із Запоріжжя розповів, що окупанти почали глушити мобільний зв'язок. Ймовірно, окупанти намагаються стягнути підкріплення і не хочуть, щоб інформація про це потрапила до Збройних Сил.

Служба безпеки завадила мешканцю Дніпра скоїти теракт, який був спланований для того, щоб посіяти паніку. Чоловік планував влаштувати вибух у центральній частині Запоріжжя.

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