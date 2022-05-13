В Запорізькій обласній військовій адміністрації продемонстрували наслідки ворожих обстрілів. Росіяни цілилися по житлових будинках.
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Серйозні наслідки російських обстрілів по Гуляйполю
Окупанти пошкодили аж 8 житлових багатоповерхівок та близько десяти приватних будинків. Снаряди прилетіли також поблизу кількох магазинів та поштового відділення. У багатьох будівлях зруйновані вікна й дахи. А деякі приміщення просто вигоріли вщент.
За попередніми даними, ніхто з місцевих не загинув. Троє мешканців зазнали травм.
За фактом обстрілу поліція вже передала відповідні матеріали до представників СБУ у Запорізькій області. Вони мають відкрити кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Окупанти обстріляли Гуляйполе з "Градів"
Наслідки ворожих обстрілів по Гуляйполю / Фото Запорізька обласна військова адміністрація
Окупанти стягують військову техніку на Запоріжжі
- Ворог намагається покращити своє становище у Запорізькій області і потроху стягує туди військову техніку, завдає артилерійських ударів та активно розвідує ситуацію за допомогою безпілотників. Збройні Сили України знають наміри російських окупантів та відповідно реагують.
- До прикладу, 12 травня через Маринівку проїжджали 6 тентованих ворожих "Уралів". Окрім цього, 11 травня вони розігнали людей із центру Михайлівки, куди привезли на автобусах своїх солдатів. У Запорізькій ОВА наголошують, що проблеми зі зв’язком у Бердянську, Приморську та Мелітополі можуть бути через те, що окупанти перекидають до області свою техніку.
- Напружена ситуація і в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. В місті практично немає медикаментів, а гуманітарна допомога не завжди доїжджає. Влаштовувати протести люди бояться: росіяни серйозно залякали місцевих під час попередніх мітингів. Крім того, окупанти зі зброєю ходять по вулицях, обшукують чоловіків. А деколи взагалі вивозять в невідомому напрямку.
- Раніше мер Гуляйполя Сергій Ярмак закликав місцевих мешканців евакуюватися до безпечних населених пунктів, де немає російських окупантів. Адже ворог веде активні бойові дії поблизу міста.
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