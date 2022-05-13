Мати одного із захисників Маріуполя наголосила, що, намагаючись фізично знищити полк "Азов", Путін змушує нас створити український Моссад.

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Мати азовця нагадала про приклад Ізраїлю, коли протягом 20 років у всьому світі ліквідували злочинців, які влаштували теракт на Мюнхенській олімпіаді. Ця операція мала назву "Гнів Божий".

Гнів українців не менш сильний і росіяни відповідатимуть за страшні воєнні злочини – просто вони цього ще не зрозуміли,

– підкреслила вона.

Довідка. Моссад – ізраїльська розвідувальна служба, яка, окрім отримання секретної інформації, займається фізичним усуненням ворогів єврейської держави. У 50 – 60-ті роки минулого століття Моссад провів низку операцій з розшуку та ліквідації нацистських військових злочинців, які втекли після війни до країн Латинської Америки та Близького Сходу.

Україна намагається визволити оборонців Маріуполя

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб вивести всіх військових з "Азовсталі". Мовиться і про тіла вбитих героїв.

Україна та її партнери мають робити все, аби Росія нас почула. Про це президент заявив в інтерв'ю італійським журналістам. Зеленський наголосив, що українська влада робить все можливе для того, щоб вивести людей з "Азовсталі".

Чесно скажу, що ми не хочемо залишати там навіть вбитих людей. Бо їхні батьки, дружини, чоловіки їх чекають. Це для нас історії, а для цих сімей – завжди в їхньому серці. Тому ми повинні боротися за кожного і кожну, живу або вже ні,

– сказав політик.

Додамо, що поранених українських військових таки можуть евакуювати з Маріуполя. Українська влада просить політиків, журналістів та громадських діячів утриматись від коментарів. Про це 12 травня повідомила Ірина Верещук. Вона пояснила, що деякі коментарі щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу.

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