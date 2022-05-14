Під час свого вечірнього звернення глава держави зауважив, що в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни вперше відзначили торік. Загалом 2659 наших співгромадян отримали звання Праведників народів світу.

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Українці продовжують рятувати людей від окупантів

Зеленський розповів, що Україна – четверта у світі за кількістю Праведників – людей, які ризикували своїм життям, життям своїх рідних, однак все одно рятували тих, кому загрожувала неминуча смерть від рук нацистів.

Рятували дітей, дорослих, цілі родини. Кожна з таких історій порятунку вражає. Вражає сміливістю, бо навколо було тотальне зло, а люди все одно зберігали добро у своєму серці. Вражає вірою в те, що людяність все одно переможе попри тодішню окупацію та силу нацистів,

– зазначив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: