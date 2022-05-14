Обратите внимание Контрнаступление ВСУ возле Изюма и переговоры об эвакуации из "Азовстали": основное за 80 день войны
Смотрите обращение Владимира Зеленского:
Президент Владимир Зеленский рассказал, что 14 мая в мире отмечают День памяти Праведников, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Он провел исторические параллели с настоящим временем.
Обратите внимание Контрнаступление ВСУ возле Изюма и переговоры об эвакуации из "Азовстали": основное за 80 день войны
Смотрите обращение Владимира Зеленского: