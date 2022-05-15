Таку інформацію з посиланням на власні джерела повідомили американські ЗМІ. Прорахунки трапились у ситуаціях в Україні та Афганістані.
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Конгресмени вважають, що розвідка США не спрацювала добре
Джерела кажуть, що на розвідуправління тиснуть американські конгресмени. Вони вважають, що розвідники помилились у прогнозах щодо двох зовнішньополітичних криз. З обома зіткнулась адміністрація Джо Байдена.
Профільний комітет Сенату попереднього тижня надіслав секретні листи Офісу директора нацрозвідки, Департаменту оборони та ЦРУ. У документі мовиться про те, що у Вашингтоні недооцінили, як довго протримається українська армія у протистоянні з Росією.
Американська розвідка помилилась і щодо ситуації з Афганістаном
Американська розвідка помилилась і в ситуації з Афганістаном. Цього разу ситуація – протилежна: сили опору, які протистояли Талібану, переоцінили.
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Розвідка Держдепартаменту була більш точна у прогнозах
За даними CNN, більш точною у прогнозах щодо України був відділу розвідки Держдепу. Високо оцінювали здатність українських військових протистояти агресії Росії і в уряді США, проте інші управління з розвідки були дещо іншої думки.
Конгресмени кажуть, що США могли почати озброювати Україну швидше, якби була чітка інформація про стійкість українських військових. Ймовірно, що розвідка інформувала, що "Київ вистоїть лише 3 – 4 дні". Росія, мовляв, значно переважала Україну в кількості особового складу та озброєння.
Позиція США у війні Росії в Україні: коротко про останні новини
- Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що прибув до Берліна на неформальну зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Головна тема – війна в Україні.
- Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін впевнена, що санкції на випередження не спрацювали б з Росії. Такі обмеження потрібно застосовувати як покарання.
- Нещодавно Київ відвідували американські сенатори. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вони обговорили фінансову та військову допомогу Україні.
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