Такую информацию со ссылкой на источники сообщили американские СМИ. Просчеты произошли в ситуациях в Украине и Афганистане.

Актуально Россия потеряла в Украине треть из своих наземных боевых сил, – Минобороны Великобритании

Конгрессмены считают, что разведка США не сработала хорошо

Источники говорят, что на разведуправление давят американские конгрессмены. Они считают, что разведчики ошиблись в прогнозах двух внешнеполитических кризисов. С обоими столкнулась администрация Джо Байдена.

Профильный комитет Сената на прошлой неделе направил секретные письма Офису директора нацразведки, Департаменту обороны и ЦРУ. В документе говорится, что в Вашингтоне недооценили, как долго продержится украинская армия в противостоянии с Россией.

Американская разведка ошиблась и в ситуации с Афганистаном

Американская разведка ошиблась и в ситуации с Афганистаном. На этот раз ситуация противоположная: противостоящие Талибану силы сопротивления переоценили.

Обратите внимание! Политики считают, что у разведки, может быть, сомнительная методология, которая дает значительную погрешность в прогнозах.

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Разведка Госдепартамента была более точна в прогнозах

По данным CNN, более точной в прогнозах относительно Украины был отдел разведки Госдепа. Высоко оценивали способность украинских военных противостоять агрессии России и в правительстве США, однако другие управления по разведке были несколько иного мнения.

Конгрессмены говорят, что США могли начать вооружать Украину быстрее, будь четкая информация об устойчивости украинских военных. Вероятно, разведка информировала, что "Киев выстоит только 3 – 4 дня". Россия, якобы значительно преобладала над Украиной в количестве личного состава и вооружения.

Важно! По мнению генерал-лейтенанта Управления оборонной разведки Скотта Берриера, сейчас война в Украине находится в тупике.

Позиция США относительно войны России в Украине: коротко о последних новостях

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что прибыл в Берлин на неформальную встречу министров иностранных дел НАТО. Главная тема – война в Украине.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уверена, что санкции на опережение не сработали бы из России. Такие ограничения следует применять как наказание.

Недавно Киев посещали американские сенаторы. В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским они обсудили финансовую и военную помощь Украине.

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