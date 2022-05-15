В результате обстрела сгорело несколько домов. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины, передает 24 канал.

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Россияне продолжают обстреливать Донетчину

По информации Офиса Президента, напряжение в Донецкой области не уменьшается. В селе Новокалиново Очеретинской общины враг 14 мая нанес удар фосфорными зарядами, в результате чего сгорело несколько домов.

Вместе с тем продолжаются обстрелы Торецкой общины, что в Донецкой области – в результате вражеского огня был перебит газопровод, без голубого топлива осталось несколько поселков.

Кроме этого, вечером в минувшие сутки в результате обстрела повреждена подстанция Торецкая, поэтому несколько населенных пунктов общины остались также без электроснабжения. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Добавим, что в Офисе Президента упомянули также и о Мариуполе – "Азовсталь", по данным представительства Владимира Зеленского, держится за пределом человеческих возможностей .

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Ситуация на Донбассе 15 мая: сводка Генштаба ВСУ

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на утро 15 мая российские оккупанты продолжают наступать на нескольких направлениях на Донбассе. При этом враг несет значительные потери.

На Славянском направлении россияне обстреливают позиции наших военных, безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ, потеряв много живой силы и техники. В настоящее время группировка противника пытается восстановить свои потери и доукомплектовать подразделения, чтобы снова проводить наступательные действия в направлении городов Славянск и Барвенково.

Продолжается вражеское наступление на Авдеевском, Лиманском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Кроме того, на Лиманском и Бахмутском направлениях российские войска осуществляют перегруппировку.

В Мариуполе ситуация остается сверхсложной – захватчики продолжают обстреливать завод "Азовсталь", где в полной блокаде противника находятся украинские защитники и защитницы.

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