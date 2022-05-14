Російські окупанти не припиняють активного наступу на території Донецької області. Ворог здійснює наступальні дії за підтримки авіації та артилерії.
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Росія вбиває мирних українців
Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, впродовж 14 травня внаслідок обстрілів російських окупантів загинули 3 мешканці. Зокрема, двох людей окупанти вбили у Богородичному, життя ще однієї людини забрали у Кераміку. Також повідомляється про те, що ще 4 людини отримали поранення.
Окрім того, до Бахмуту прибули дві поранені людини з Луганської області, їм було надано необхідну медичну допомогу. Кількість жертв і поранених у Волновасі та Маріуполі наразі порахувати неможливо.
Росія вбиває цивільних / Інфографіка Донецької ОВА
Новини з фронту – коротко про останні події:
- Російські окупанти здійснили обстріл території на кордоні з Криворізьким районом. Для атаки росіяни застосували реактивну систему залпового вогню "Град". Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає.
- 9 атак здійснили російські окупанти на Сході впродовж доби 14 травня. Бої досі тривають, наші герої тримають оборону та активно збільшують втрати ворога.
- Росія вирішила полякати НАТО своїми Су-27. Після новин про вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції росіяни вирішили зімітувати бій із захоплення Калінінграду. Як не дивно, від самих себе окупанти Калінінград відбили, обійшлося навіть без втрат.
- Російські пропагандисти відзначилися просто феєричною брехнею. Цього разу ворожі медіа зганьбилися одразу ж за своєю армією. Знищення переправи окупантів через Сіверський Донець на Луганщині швидко облетіло мережу та почало змагатися за популярність з Чорнобаївкою. Російські пропагандисти не вигадали нічого кращого, аніж збрехати, що це вони знищують переправу, бо якій нібито рухаються ЗСУ. Для ілюстрації "перемоги" росіяни навіть використали світлину власних затонулих танків.
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