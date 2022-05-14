Російські окупанти не припиняють активного наступу на території Донецької області. Ворог здійснює наступальні дії за підтримки авіації та артилерії.

Читайте також Понад 1200 українських дітей зникли безвісти з моменту нападу Росії

Росія вбиває мирних українців

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, впродовж 14 травня внаслідок обстрілів російських окупантів загинули 3 мешканці. Зокрема, двох людей окупанти вбили у Богородичному, життя ще однієї людини забрали у Кераміку. Також повідомляється про те, що ще 4 людини отримали поранення.

Окрім того, до Бахмуту прибули дві поранені людини з Луганської області, їм було надано необхідну медичну допомогу. Кількість жертв і поранених у Волновасі та Маріуполі наразі порахувати неможливо.

Росія вбиває цивільних / Інфографіка Донецької ОВА

Новини з фронту – коротко про останні події:

Російські окупанти здійснили обстріл території на кордоні з Криворізьким районом. Для атаки росіяни застосували реактивну систему залпового вогню "Град". Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає.

9 атак здійснили російські окупанти на Сході впродовж доби 14 травня. Бої досі тривають, наші герої тримають оборону та активно збільшують втрати ворога.

Росія вирішила полякати НАТО своїми Су-27. Після новин про вступ до Альянсу Фінляндії та Швеції росіяни вирішили зімітувати бій із захоплення Калінінграду. Як не дивно, від самих себе окупанти Калінінград відбили, обійшлося навіть без втрат.

Російські пропагандисти відзначилися просто феєричною брехнею. Цього разу ворожі медіа зганьбилися одразу ж за своєю армією. Знищення переправи окупантів через Сіверський Донець на Луганщині швидко облетіло мережу та почало змагатися за популярність з Чорнобаївкою. Російські пропагандисти не вигадали нічого кращого, аніж збрехати, що це вони знищують переправу, бо якій нібито рухаються ЗСУ. Для ілюстрації "перемоги" росіяни навіть використали світлину власних затонулих танків.

Дивіться також – на Луганщині почалися важкі бої: росіяни відмовилися йти в атаку