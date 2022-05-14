На Донеччині можуть відключити газ
Сьогодні стало відомо, що в області можуть ще й припинити постачання газу. Про це заявив міський голова Краматорської міської ради Олександр Гончаренко.
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За його словами, таке рішення можу бути прийнято на тлі дій Росії. Оскільки загроза з високим рівнем імовірності існує вже найближчими днями.
Шановні мешканці Краматорська та Донецької області! "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" повідомляє про можливе припинення постачання газу, оскільки така загроза через дії російської федерації існує з високим рівнем імовірності вже в найближчі кілька днів,
– повідомив він.
Річ у тім, що на тимчасово окупованих територіях України несанкціоновано був перекритий один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід.
Проте, Гончаренко підкреслив, що підприємство вже шукає шляхи розв'язання цієї проблеми.
Водночас він рекомендує мешканцям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу, поки така можливість є – придбати відповідні прилади.
Ситуація на Донеччині: головне
За інформацією Генштабу, ворог продовжує цинічно обстрілювати Схід України.
- На Слов'янському напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на наступі в населений пункт Богородичне, однак не мали успіху. Артилерія ворожих військ обстрілювала території у районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Крім того, загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів Долина та Адамівка.
- На Донецькому та Таврійському напрямках тривають ворожі обстріли позицій Збройних Сил України. Повідомляється, що окупанти намагались встановити контроль над Новоселівкою Другою, Кам'янкою, Мар'їнкою і Новомихайлівкою.
- На Лиманському напрямку окупанти провалили спробу закріпитись поблизу Олександрівки.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснює вогневий вплив у районі населеного пункту Рубіжне. Тривають також обстріли населених пунктів Оріхове та Тошківка на Бахмутському напрямку.
- На Авдіївському напрямку, російські окупанти намагаються наступити у напрямках населених пунктів Кам'янка і Новоселівка. Для цього використовують артилерію.