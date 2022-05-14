На Донеччині можуть відключити газ

Сьогодні стало відомо, що в області можуть ще й припинити постачання газу. Про це заявив міський голова Краматорської міської ради Олександр Гончаренко.

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За його словами, таке рішення можу бути прийнято на тлі дій Росії. Оскільки загроза з високим рівнем імовірності існує вже найближчими днями.

Шановні мешканці Краматорська та Донецької області! "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" повідомляє про можливе припинення постачання газу, оскільки така загроза через дії російської федерації існує з високим рівнем імовірності вже в найближчі кілька днів,

– повідомив він.

Річ у тім, що на тимчасово окупованих територіях України несанкціоновано був перекритий один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід.

Проте, Гончаренко підкреслив, що підприємство вже шукає шляхи розв'язання цієї проблеми.

Водночас він рекомендує мешканцям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу, поки така можливість є – придбати відповідні прилади.

Ситуація на Донеччині: головне

За інформацією Генштабу, ворог продовжує цинічно обстрілювати Схід України.

На Слов'янському напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на наступі в населений пункт Богородичне, однак не мали успіху. Артилерія ворожих військ обстрілювала території у районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Крім того, загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на наступі в населений пункт Богородичне, однак не мали успіху. Артилерія ворожих військ обстрілювала території у районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Крім того, загарбники завдали авіаударів по районах населених пунктів Долина та Адамівка. На Донецькому та Таврійському напрямках тривають ворожі обстріли позицій Збройних Сил України. Повідомляється, що окупанти намагались встановити контроль над Новоселівкою Другою, Кам'янкою, Мар'їнкою і Новомихайлівкою.

та напрямках тривають ворожі обстріли позицій Збройних Сил України. Повідомляється, що окупанти намагались встановити контроль над Новоселівкою Другою, Кам'янкою, Мар'їнкою і Новомихайлівкою. На Лиманському напрямку окупанти провалили спробу закріпитись поблизу Олександрівки.

напрямку окупанти провалили спробу закріпитись поблизу Олександрівки. На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснює вогневий вплив у районі населеного пункту Рубіжне. Тривають також обстріли населених пунктів Оріхове та Тошківка на Бахмутському напрямку.

напрямку противник здійснює вогневий вплив у районі населеного пункту Рубіжне. Тривають також обстріли населених пунктів Оріхове та Тошківка на Бахмутському напрямку. На Авдіївському напрямку, російські окупанти намагаються наступити у напрямках населених пунктів Кам'янка і Новоселівка. Для цього використовують артилерію.

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