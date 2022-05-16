Перед тим наші захисники звернулись до президента та доповіли, що вийшли на рубіж та кордон, на роздільну смугу з країною-окупантом Росією.

До теми Пане президенте, ми дійшли, – один із батальйонів тероборони ЗСУ витіснив росіян за кордон

Хлопці, Харків, 227 батальйон 127 бригади тероборони, дуже вам вдячний від всіх українців, від кожного, від себе, від моєї сім'ї. Вдячність моя без кордонів,

– наголосив Зеленський.

Президент побажав здоров'я бійцям та закликав берегти себе. Насамкінець він підсумував, що все буде Україна.

Успіхи на Харківщині

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорила про успішні операції ЗСУ. Вона не уточняла деталей, але мовилось про Харківський напрямок.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що наші захисники роблять усе, щоб вигнати окупантів з Харківщини. Він уточнив, що успішно триває контрнаступ ЗСУ на північному сході регіону. Чиновник анонсував, що наші бійці найближчими днями вийдуть на український кордон. Хоча росіяни підірвали три мости, що може дещо сповільнити контрнаступ.

Протягом останнього тижня українські оборонці один за одним звільняли населені пункти Харківщини. Наприклад, 10 травня окупантів прогнали з чотирьох сіл: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак, а 11 травня – із селища Питомник.

Біля Ізюма ситуація складніша

На півдні Харківщини обстановка складніша. Зокрема, на Ізюмському напрямку росіяни продовжують концентрувати свої сили та готуватися до ще одного удару у бік Слов'янська та Краматорська.

Загарбники не мають результатів, але у цьому районі в них ще є достатня кількість живої сили та техніки для ураження.

Зауважимо, Москва так боялась, аби ЗСУ не вийшли до кордону на Харківщині, що кидала туди мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Мовиться про Луганську та Донецьку області. Генштаб повідомляв про це 15 травня.

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