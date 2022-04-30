Він зауважив, що колишні високопосадовці, які опинилися на боці кримінальних урядів, не можуть розраховувати на підтримку держави.
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За німецькими законами, колишній канцлер після відставки має право на фінансування певної кількості співробітників свого бюро державним коштом. Втім, у Німеччині не хочуть фінансувати людину, яка очолює раду директорів "Роснафти" і є головою комітету акціонерів Nord Stream AG.
Ми маємо зробити висновки. Я більше не можу уявити, щоб платник податків надав йому офіс,
– зауважив Крістіан Лінднер.
Шредер має тісніші зв'язки з Путіним, ніж може здатися
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер дружить з Путіним. Також його неодноразово критикували за заяви про війну в Україні.
Зокрема він казав, що до війни Росії проти України призів "політичний провал" (чий – незрозуміло). При цьому він висловив сумніви, що Путін наказав чинити звірства у Бучі. Також він заявляв, що не шкодує про свою проросійську політику під час перебування в уряді й те, що трапилось, "не його провина".
Тим часом берлінські співробітники вже звільнились з фонду Шредера.
Німеччина перегляне підтримку колишніх канцлерів та президентів
Крістіан Лінднер закликав до загальної реорганізації надання офісів та співробітників колишнім канцлерам та федеральним президентам.
Було б доцільно стандартизувати обдарованість колишніх володарів найвищих посад та з часом скорочувати їх. У цьому контексті також довелося б говорити про якийсь кодекс честі щодо поведінки,
– додав міністр фінансів Німеччини.
Санкції щодо російських олігархів: головне
- Російські олігархи втрачають свої захмарні статки. Їхні активи блокують у різних країнах світу, а майно – заморожують або конфіскують.
- До прикладу, Вашингтон не має бажання повертати яхти та інші активи, які вилучили в олігархів, пов'язаних з Путіним.
- Президент США Джозеф Байден пропонує конфіскувати активи у російських олігархів на користь України. Законопроєкт передбачає, що після продажу активів олігархів кошти можуть бути спрямовані на допомогу Україні.
- В Україні хочуть використати ці кошти на відбудову країни. За останніми даними, на відбудову знадобиться близько 600 мільярдів доларів. А, згідно зі звітом Forbes, у світі заморожено близько 400 мільярдів російських коштів. Загалом Україна має два плани, як стягнути російські гроші на свою користь.
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