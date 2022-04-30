Він зауважив, що колишні високопосадовці, які опинилися на боці кримінальних урядів, не можуть розраховувати на підтримку держави.

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За німецькими законами, колишній канцлер після відставки має право на фінансування певної кількості співробітників свого бюро державним коштом. Втім, у Німеччині не хочуть фінансувати людину, яка очолює раду директорів "Роснафти" і є головою комітету акціонерів Nord Stream AG.

Ми маємо зробити висновки. Я більше не можу уявити, щоб платник податків надав йому офіс,

– зауважив Крістіан Лінднер.

Шредер має тісніші зв'язки з Путіним, ніж може здатися

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер дружить з Путіним. Також його неодноразово критикували за заяви про війну в Україні.

Зокрема він казав, що до війни Росії проти України призів "політичний провал" (чий – незрозуміло). При цьому він висловив сумніви, що Путін наказав чинити звірства у Бучі. Також він заявляв, що не шкодує про свою проросійську політику під час перебування в уряді й те, що трапилось, "не його провина".

Тим часом берлінські співробітники вже звільнились з фонду Шредера.

Німеччина перегляне підтримку колишніх канцлерів та президентів

Крістіан Лінднер закликав до загальної реорганізації надання офісів та співробітників колишнім канцлерам та федеральним президентам.

Було б доцільно стандартизувати обдарованість колишніх володарів найвищих посад та з часом скорочувати їх. У цьому контексті також довелося б говорити про якийсь кодекс честі щодо поведінки,

– додав міністр фінансів Німеччини.

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