У Сполучених Штатах працюватимуть над тим, аби Росія не могла ухилитися від введених проти неї санкцій. Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Вилучені активи путінським олігархам поки не повертатимуть

За словами Саллівана, протягом найближчих днів увага США буде зосереджена на запобіганні ухиленню Росії від санкцій, які запровадили проти неї через вторгнення в Україну.

"Я думаю, що протягом наступного тижня-двох ми отримаємо деякі повідомлення, котрі визначать цілі, які намагаються сприяти цьому ухиленню як всередині Росії, так і за її межами", – зауважив радник.

За його словами, Вашингтон не має бажання повертати яхти та інші активи, які вилучили в олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент (Джозеф Байден – 24 канал) активно розглядає те, як ми можемо впоратися з тим фактом, що, забираючи ці активи, наша мета – не повернути їх. Вона полягає в тому, щоб використати їх краще, ніж таким чином,

– заявив Салліван.

Він додав, що обережно коментуватиме такі речі, адже наразі триває певний політичний процес щодо розв'язання цього питання.

"Але будьте певні, що мета – не просто притримати їх на деякий час, а потім передати усе назад", – додав посадовець.

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Салліван зауважив, що будь-які зусилля Росії зірвати передачу зброї Україні можуть призвести до ескалації протистояння із Заходом.

"Сполучені Штати не діють на території України, тож якщо росіяни завдадуть удару по території НАТО, де збирається техніка, це порушить статтю 5 і повністю змінить усю гру", – додав радник президента США.

Він зауважив, що у 5 статті мовиться про те, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх його членів. Її використали лише один раз – після нападів на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року.

За словами Саллівана, атака на російський ракетний крейсер, про яку говорили 14 квітня, завдала удару по Росії. США розмовляли з Україною щодо того, що крейсер вразили протикорабельними ракетами.

"Наразі ми не маємо можливості незалежно перевірити це, але, безумовно, те, як усе це відбувалося, це великий удар для Росії", – зауважив посадовець.

Водночас у російському міністерстві оборони заявили, що на ракетному крейсері "Москва", виникла пожежа після того, як на борту підірвалися боєприпаси. Про напад там не згадують.

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