В Соединенных Штатах будут работать над тем, чтобы Россия не могла уклониться от введенных против нее санкций. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Изъятые активы путинским олигархам пока не будут возвращаться

По словам Салливана, в течение ближайших дней внимание США будет сосредоточено на предотвращении уклонения России от санкций, введенных против нее из-за вторжения в Украину.

"Я думаю, что в течение следующей недели-двух мы получим некоторые сообщения, определяющие цели, которые пытаются способствовать этому уклонению как внутри России, так и за ее пределами", – отметил советник.

По его словам, у Вашингтона нет желания возвращать яхты и другие активы, которые изъяли у олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Президент (Джозеф Байден – 24 канал) активно рассматривает то, как мы можем справиться с тем фактом, что, забирая эти активы, наша цель – не вернуть их. Она заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом,

– заявил Салливан.

Он добавил, что осторожно будет комментировать такие вещи, ведь сейчас идет определенный политический процесс по решению этого вопроса.

"Но будьте уверены, что цель – не просто придержать их на время, а потом передать все обратно", – добавил чиновник.

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Салливан отметил, что все усилия России сорвать передачу оружия Украине могут привести к эскалации противостояния с Западом.

"Соединенные Штаты не действуют на территории Украины, так что если россияне нанесут удар по территории НАТО, где собирается техника, это нарушит статью 5 и полностью изменит всю игру", – добавил советник президента США.

Он отметил, что в статье 5 говорится, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех его членов. Ее использовали только один раз – после нападений на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года.

По словам Салливана, атака на российский ракетный крейсер, о которой говорили 14 апреля, нанесла удар по России. США разговаривали с Украиной по поводу того, что крейсер поразили противокорабельными ракетами.

"Сейчас у нас нет возможности независимо проверить это, но, безусловно, то, как все это происходило, это большой удар для России", – отметил чиновник.

В то же время в российском министерстве обороны заявили, что на ракетном крейсере "Москва" возник пожар после того, как на борту взорвались боеприпасы. О нападении там не упоминают.

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