Об этом сообщил 14 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он провел телефонный разговор с Блинкеном и обсудил будущие санкции, которые будут введены против России.

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"Благодарен США за их непреклонную поддержку и стойкость", – написал Кулеба.

Предыдущее заявление Блинкена

Ранее Блинкен призвал мир избегать новых соглашений о приобретении вооружения у стран-агрессоров. Также он считает, что следует не закупать дополнительные энергоносители в России. Госсекретарь надеется, что союзники и партнеры будут поддержаны США.

США продолжают призывать страны избегать новых крупных соглашений по приобретению российских систем вооружения, особенно потому, что Россия делает в Украине,

– заявил Блинкен.

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