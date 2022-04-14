Про це повідомив 14 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він провів телефону розмову з Блінкеном й обговорив майбутні санкції, які запровадять проти Росії.

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"Вдячний США за їхню непохитну підтримку та стійкість", – написав Кулеба.

Попередня заява Блінкена

Раніше Блінкен закликав світ уникати нових угод про придбання озброєння у країни-агресора. Також він вважає, що слід не закуповувати додаткові енергоносії в Росії. Держсекретар сподівається, що союзники та партнери підтримають США.

США продовжують закликати країни уникати нових великих угод щодо придбання російських систем озброєння, особливо через те, що Росія робить в Україні,

– заявив Блінкен.

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