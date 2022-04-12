Також уряд Сполучених Штатів закликає інші країни уникати нових угод щодо придбання озброєння у країни-агресора. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції після переговорів між главами оборонних та зовнішньополітичних відомств США та Індії.

Читайте також Ми надаватимемо Україні не тільки те, що надавали, а і нові системи оборони, – Блінкен

Коли справа доходить до закупівель нафти й іншого, я просто зазначив би, що існують обмеження на закупівлі енергоносіїв. Звісно, ми закликаємо країни не закуповувати додаткові енергоносії в Росії,

– сказав Блінкен.

Він зазначив, що кожна країна перебуває в різній ситуації та з різними потребами, але все ж сподівається, що союзники та партнери не будуть збільшувати закупівлі енергоносіїв Росії.

"США продовжують закликати країни уникати нових великих угод щодо придбання російських систем озброєння, особливо через те, що Росія робить щодо України", – додав Блінкен.

Важливо, що вже є постраждалі внаслідок хіматаки росіян у Маріуполі, – "Азов": дивіться відео