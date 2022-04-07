На цій зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників надати більше озброєнь, включаючи літаки, важкі системи протиповітряної оборони, ракети та бронетехніку. За його словами, було б лицемірно, щоб країни розрізняли наступальну та оборонну зброю, оскільки все буде використано для захисту України.

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Ентоні Блінкен відреагував на таку заяву українського дипломата, заявивши, що за результатами зустрічі США і надалі будуть допомагати.

"США зі своєї сторони та в партнерстві з понад 30 країн надавали українцям те озброєння, яку вони, як ми вважаємо, можуть найбільш ефективно використовувати. І яке їм потрібно, щоб чинити спротив російській агресії. Ми будемо продовжувати це робити. Ми не дозволимо нічому стати на нашому шляху. Ми будемо надавати не лише те, що ми надавали, але й додаткові системи, які будуть їм корисні", – запевнив Блінкен.

Він додав, що нове озброєння Україна отримає після консультацій, щоб упевнитися, що це саме те, що потрібно для війни проти Росії. Що саме це може бути, американський політик не уточнив.

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