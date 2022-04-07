На этой встрече министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников предоставить большее количество вооружений, включая самолеты, тяжелые системы противовоздушной обороны, ракеты и бронетехнику. По его словам, было бы лицемерно, чтобы страны различали наступательное и оборонительное оружие, поскольку все будет использовано для защиты Украины.

Стоит внимания Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую с тысячами единиц техники – Кулеба

Энтони Блинкен отреагировал на такое заявление украинского дипломата, заявив, что по результатам встречи США и дальше будут помогать.

"США со своей стороны и в партнерстве из более 30 стран предоставляли украинцам то вооружение, которое они, как мы считаем, могут наиболее эффективно использовать. И какое им нужно, чтобы сопротивляться российской агрессии. Мы будем продолжать это делать. Мы не позволим ничему стать на нашем пути. Мы будем предоставлять не только то, что мы предоставляли, но и дополнительные системы, которые будут им полезны", – заверил Блинкен.

Он добавил, что новое вооружение Украина получит после консультаций, чтобы убедиться, что именно то, что нужно для войны против России. Что это может быть, американский политик не уточнил.