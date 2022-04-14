Актуальную информацию в своем телеграмм-канале сообщил Максим Марченко, глава Одесской областной военной администрации.

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Чиновник оценил работу ВМС

Марченко подчеркнул, что российский крейсер "Москва", искусно подбитый украинскими ракетами, по состоянию на вечер 14 апреля догорает в Черном море.

Спасибо ВМС за безупречную работу. Ждем новых громких попаданий по российским кораблям,

– добавил чиновник.

В США говорят, что "Москва" на плаву

В то же время в министерстве обороны США утверждают, что подбитый ракетный крейсер "Москва" якобы находится на плаву и движется на восток. "Вероятно, в оккупированный Севастополь", – говорят в Пентагоне. Об этом, ссылаясь на заявление представителя ведомства Джона Кирби, написали в издании CNN.