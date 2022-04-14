Актуальну інформацію у своєму телеграм-каналі повідомив Максим Марченко, очільник Одеської обласної військової адміністрації.

Марченко підкреслив, що російський крейсер "Москва", який майстерно підбили українськими ракетами, станом на вечір 14 квітня догорає у Чорному морі. "Дякую нашим Військово-морським силам за бездоганну роботу. Чекаємо на нові гучні попадання по російських кораблях", – додав посадовець.

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Марченко підкер

Крейсер "Москва", який було підбито нашими ракетами, догорає у Чорному морі. Дякую ВМС за бездоганну роботу. Чекаємо на нові гучні попадання по російських кораблях.