Зустріч між Путіним і Шредером має відбутися 10-го березня у Москві. Деталі зустрічі не повідомляються.

Варте уваги Україна попросила Німеччину допомогти з організацією зустрічі Путіна і Зеленського, – ОП

Видання Politico зазначає, що зустріч відбудеться у рамках зусиль з припинення війни в Україні.

Шредер обіймає високооплачувані посади в енергетичних компаніях РФ

Шредер, хоч розкритикував війну Росії проти України, але заявив, що "обидві сторони припустилися помилок".

Ексканцлер Німеччини вважає, що НАТО надто далеко розширилося на схід.

Він обіймає високооплачувані посади в енергетичних компаніях РФ. Соціал-демократична партія, до якої належить політик, вимагає, щоб він пішов у відставку з російських компаній.

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