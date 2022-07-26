Шредер "отдыхает" в москве

Отвечая на вопрос журналистов, какова цель его визита в россию, Шредер сказал, что приехал на отдых в москву.

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"Я здесь несколько дней на отдыхе. москва – прекрасный город", – заявил экс-канцлер Германии. После этого журналисты обратили внимание Шредера, что неподалеку расположена штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть".

На это Шредер ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы".

Как пишут российские СМИ, пресс-секретарь владимира путина заявил, что встреча Шредера с лидером россии пока не планируется. В то же время дмитрий песков отметил, что "контакты не исключены".

К сведению . 20 мая стало известно, что Шредер покинул совет директоров российской компании "Роснефть" . Он заявил о невозможности продления своих полномочий. Отставка бывшего канцлера Германии произошла на фоне публичного давления на Шредера.

В Германии открещиваются от Шредера

Однопартиец Шредера и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль отмежевался от Шредера.

"Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно в настоящее время", – сказал он.

Хайль подчеркнул, что действия Шредера не имеют отношения ни к политике правительства Германии, ни к партии социал-демократов. Также он сообщил, что ведомство федерального канцлера не занималось и не занимается организацией поездок Шредера в москву.

Что еще известно о скандальном Шредере

Бывший канцлер Германии поставил под сомнение причастность владимира путина к зверствам российских военных в Буче. Несмотря на вторжение россии в Украину Шредер, являющийся хорошим другом путина, не спешил покидать "Роснефть".

Он заявлял, что покинет компанию, если москва прекратит поставки нефти и газа в Европу. Однако экс-канцлер был уверен, что этого не произойдет. Впрочем, прогнозы Шредера не оправдались, поскольку Россия отключила от газа более 10 стран Европы.

Решение Шредера остаться у "Роснефти" вызвало шквал критики и немецкие социал-демократы призвали исключить его из партии. Кроме того, министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за прекращение государственной поддержки Шредера .

В марте Шредер якобы встретился с путиным в москве, чтобы провести переговоры по войне в Украине. Он заявлял, что не обвиняет себя в дружбе с путиным. Также, по его мнению, война в Украине произошла из-за "политического провала".

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