Об этом сказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью одному из немецких изданий. Прежде всего Штайнмайер напомнил о работе Шредера в российских энергокомпаниях.

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Работа Шредера с Россией вызвала немало вопросов в Европе

Работа Герхарда Шредера в российских энергетических компаниях вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, в том числе по нашей стране.

– подчеркнул Штайнмайер.

Политик отметил, что в таких тенденциях нет ничего хорошего. Президент напомнил, что был главой канцелярии тогда, когда германское правительство возглавляло Шредер. Однако теперь Штайнмайер не прочь дистанцироваться от этого.

Президент Германии уверяет, что уже в течение 15 лет они со Шредером идут разными путями. Мол, работу эксканцлера с Россией он точно не одобряет.

Шредер таки ушел с поста главы "Роснефти"

Отметим, что Герхард Шредер ушел с должности председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть". Однако это произошло после волны массовой критики в соцсетях и СМИ. Немецкий парламент забрал у экс-канцлера определенные права, а также приостановил финансирование его офиса.

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Сотрудничество экс-канцлера Шредера с Россией: коротко

Лишь в мае Герхард Шредер принял решение покинуть пост в "Роснефти". Он заявил о невозможности продлевать свои полномочия.

Политик руководил советом директоров энергетической компании с 2007 года. Сообщают, что у Шредера очень хорошие, даже дружеские отношения с Владимиром Путиным.

После вторжения России в Украину канцлер Олаф Шольц призвал Шредера уйти с должности в "Роснефти", однако тот этого делать не спешил.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил прекратить государственную поддержку Шредера из-за его связей с Россией. С похожими призывами выступили и главы федеральных земель.

В мае Европарламент даже призвал ввести санкции против экс-канцлера, однако на это не согласился Шольц.

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