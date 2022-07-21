Про це 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він наголосив, що в державі-агресорці знову взялися за старі методи.

До теми путін анонсував скорочення поставок газу до ЄС й заговорив про запуск "Північного потоку-2"

У чому полягає тактика росії

Росія продовжує тактику шантажу. Вони щось вимагають від Європи. Однак як тільки Європа це їм дає – росіяни зменшують прокачку газу,

– заявив Фурса.

За його словами, аналогічна ситуація була з контрактами, які укладають в рублях. Також таке було із турбіною для "Північного потоку". Тобто, кожного разу те саме.

Європа проявляє слабкість

За словами Фурси, схема така – є вимога від росії, є прояв певної слабкості від Європи, і тоді починається підвищення ставки від владіміра путіна. Він зазначив, що зараз, коли росіяни роблять це вже втретє, вони почали говорити про запуск "Північного потоку-2".

Тепер мета їхнього шантажу – це запустити "Північний потік-2". Уже Урсула фон дер Ляєн заявила, що це не можливо і навіть не розглядається. Утім, однаково мета путіна саме така – змусити Європу, яка, на його думку, проявляє слабкість, запустити "Північний потік -2",

– зауважив Фурса.

Коли зупиниться путін

Він пояснив, що логіка у росіян дуже проста – коли вони бачать слабкість, то одразу ж підвищують ставки. Вони агресивно атакують, як будь-які психопати.

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"Саме тому, якщо Європа знову проявить якусь слабкість – росія може продовжувати знижувати прокачку газу. Якщо ж Європа її не проявить, то не факт, що росія піде на це. Путін зупиняється тільки тоді, коли стикається з силою", – наголосив Фурса.

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