Таким чином заявлена потужність транзиту становить 67 мільйонів кубометрів на добу. Це становить 40% від транзитних потужностей "Північного потоку".

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Європа побоювалася, що транзит газу не відновиться

З 11 липня російський "Газпром" призупинив транзит газу через "Північний потік-1" пояснюючи це технічними причинами – газопровід зупинили для проведення профілактичних робіт.

Однак у Європі з'явилися побоювання, що профілактика була лише приводом і транзит газу не відновиться. Попри наявні транзитні потужності, росія не застосовує їх.

Канада повернула турбіну "Північного потоку" Німеччині

Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік-1", зробивши фактичний виняток із санкцій проти росії. Це рішення привітали в Німеччині.

В Україні таке рішення викликало обурення. Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що Канада піддалася тиску з боку росії. Радниця глави "Нафтогазу" Світлана Заліщук зауважила, що українська газотранспортна система може забезпечити додаткові обсяги постачання газу і без цієї турбіни.

Президент України Володимир Зеленський також засудив це рішення і назвав його абсолютно неприйнятним винятком з санкцій, яке москва сприйматиме як слабкість Заходу.

Водночас прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав рішення про передачу турбіни важким.

Через ухвалене урядом рішення, Конгрес українців Канади звернувся до суду.

Парламент Канади вирішив розібратися у ситуації та викликати до парламенту главу МЗС та міністра природних ресурсів, а також послів Німеччини, України та Євросоюзу.

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