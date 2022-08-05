Служба безпеки України 2 серпня оголосила про підозру для Юрія Кота. Він є уродженцем Житомира та колишнім працівником телеканалу "Інтер" та "Національної суспільної телерадіокомпанії України".

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До 2014 року Кот неодноразово відвідував росію. Згодом він був ведучим на Антимайдані у Києві. Після перемоги Революції Гідності чоловік переїхав до росії.

Що відомо про підозрюваного

У країні-агресорці Кот почав працювати на пропагандистському ресурсі "Росія сьогодні" та агентстві News Front. Він брехав про події на Євромайдані, ставив під сумнів український суверенітет, закликав до збройних конфліктів та називав частину українців "націонал-фашистами".

Зараз Кот підтримує російську владу у повномасштабній війні проти України. Пропагандист співпрацює з правоохоронними органами та керівництвом окупантів. Його виступи створені на замовлення посадовців кремля.

Крім цього, пропагандист поширює у своїх соцмережах повідомлення для дестабілізації України та деморалізації та захисників.

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Підігравання Росії

Неурядова правозахисна організація Amnesty International у звіті заявила, що українські військові ставлять у небезпеку цивільних, коли перебувають в населених пунктах. Таким чином організація підтримує кремлівську пропаганду та легалізує російські обстріли українських міст.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що це позиція російського лобі. Окупанти хочуть довести, що Україна також вчиняє злочини.

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