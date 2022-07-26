Так, на білоруських телеканалах розповідають, що поруч з українськими цінниками у Львівській та Тернопільській областях вже стоять цінники в злотих, а поляків вже долучили до правління країною.

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Що розповідають білоруські пропагандисти

білоруси кажуть, що Дуда з Зеленським нібито домовились про те, що Польща керуватиме Україною. Такий висновок пропагандисти зробили з заяви президента України під час зустрічі з лідером Польщі, коли глава держави сказав про зміцнення українсько-польських стосунків.

Цінники в Україні в злотих, а поляків долучили до управління державою. Не знаю, чи добре спиться тим пропагандистам, хто розпалює війну, розповсюджує брехню та несе відповідальність за ті жертви, які залишає в Україні агресія кремля, підтримана мінськом,

– написав журналіст Андрій Цаплієнко.

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У білорусі вже заговорили про вибори у Польщі

Також пропагандисти почали розганяти, що Польща хоче дозволити українським біженцям голосувати на осінніх виборах. Буцімто для того, щоб партія "Право і справедливість" отримала додаткові голоси. Хоч це зовсім не так – це була лише пропозиція колишнього омбудсмена Польща Адама Боднара і мовилось лише про місцеві вибори. І, звісно, обговорювали надання такого права лише для тих українців, які проживають у Польщі на постійній основі.

Так цікаво перекручувати факти та маніпулювати інформацією ще потрібно вміти.

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